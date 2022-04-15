Протесты в Греции и Париже - чего хотят митингующие?

В Афинах протестуют против роста цен. Акцию организовал ряд торговых и рабочих профсоюзов. Тысячи митингующих маршировали с флагами по греческой столице, скандируя лозунги против повышения стоимости жизни.

Во Франции протесты обернулись стычками и задержаниями. Сотни студентов Сорбонны заявили свой протест против кандидатов на пост президента страны. Часть из митингующих забаррикадировалась в университете, вторая - собралась перед зданием и скандировала: «Против Макрона, против Ле Пен». На такой шаг студенты пошли после того, как администрация Сорбонны отменила ранее санкционированное мероприятие. В итоге полиция применила против участников слезоточивый газ и провела задержания.