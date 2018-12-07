Протесты в Греции переросли в столкновения с полицией и погромы

В крупных городах вчера прошли митинги, приуроченные к десятой годовщине гибели 15-летнего подростка, убитого полицейскими. Протестующие разошлись не на шутку: они забрасывали полицейских коктейлями Молотова, громили витрины, а в Салониках захватили один из корпусов университета имени Аристотеля. Задержано несколько десятков человек.



