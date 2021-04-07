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Протесты в Грузии: демонстративная активность в комендантский час
Очередные акции протеста и в Тбилиси. Причем для местных жителей наступление комендантского часа - отличный повод выйти на улицы. Напомним, с 9 вечера до 5 утра запрещается покидать свои дома.
Участники беспорядков требуют отмены карантинных ограничений и продолжают демонстративно их нарушать. Не останавливает их и штраф в 600 долларов за нарушение комендантского часа. Подобные митинги жители Грузии проводят уже четыре месяца.
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