Протесты в Грузии: демонстративная активность в комендантский час

Очередные акции протеста и в Тбилиси. Причем для местных жителей наступление комендантского часа - отличный повод выйти на улицы. Напомним, с 9 вечера до 5 утра запрещается покидать свои дома.



Участники беспорядков требуют отмены карантинных ограничений и продолжают демонстративно их нарушать. Не останавливает их и штраф в 600 долларов за нарушение комендантского часа. Подобные митинги жители Грузии проводят уже четыре месяца.



