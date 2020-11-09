Протесты в Грузии: полиция применила водомёты

Массовые акции протеста не прекращаются в Грузии. Противники власти выступают против итогов парламентских выборов, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта". Сотни человек накануне вышли к зданию парламента, требуя нового голосования. В результате стычек протестующих с полицией пострадали несколько человек. Для разгона демонстрантов стражи порядка дважды применяли водометы.

Не обошлось без каруселей. Демонстранты приехали из разных точек страны на специально организованных автобусах. Они держали флаги Грузии, Евросоюза и США.



