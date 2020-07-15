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Протесты в Иерусалиме

Как сообщает полиция, группа анархистов спровоцировала сотни молодых людей на действия, сопряженные с вандализмом. Манифестанты блокировали трамвайные пути, поджигали мусорные баки и пытались прорвать оцепление у резиденции главы правительства. Бунтовщиков разгоняли спецсредствами, в том числе дубинками и водометами. Арестовано около 50 участников акции.

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