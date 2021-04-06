Протесты в Иерусалиме переросли в столкновения с полицией

Ортодоксальные евреи устроили погромы и стычки с полицией в Иерусалиме. Они блокировали дороги и жгли на улицах покрышки. Приехавшая полиция при разгонах применила силу. Арестован главный раввин. Ортодоксы вышли на улицы на акцию протеста против вскрытия тела 15-летнего члена общины, который накануне утонул во время школьной поездки в долину реки Иордан. Вскрытие тела в большинстве случаев еврейским законом запрещено.