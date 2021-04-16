Протесты в Иерусалиме: полицейские применили светошумовые гранаты

В Иерусалиме вспыхнули акции протеста. Начались они после того, как израильские офицеры отрезали провода громкоговорителей на некоторых минаретах мечети. Напряжение переросло в столкновения. Для разгона толпы полицейские применили светошумовые гранаты. Известно и о задержаниях.



