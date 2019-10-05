Протесты в Ираке. Число погибших растет

В Ираке за три дня антиправительственных выступлений погибли свыше 70 человек, около 200 получили ранения. Акции начались 1 октября. Люди выходили на улицы, протестуя против нищеты, безработицы и коррупции, и требовали отставки Кабинета министров. Мирно начинавшиеся демонстрации оборачивались массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.