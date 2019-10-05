ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Протесты в Ираке. Число погибших растет

В Ираке за три дня антиправительственных выступлений погибли свыше 70 человек, около 200 получили ранения. Акции начались 1 октября. Люди выходили на улицы, протестуя против нищеты, безработицы и коррупции, и требовали отставки Кабинета министров. Мирно начинавшиеся демонстрации оборачивались массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

В Багдаде и еще трех крупных городавласти ввели комендантский час. Задержаны порядка 450-ти демонстрантов. Однако манифестанты протесты не прекращают.Сегодня власти Ирака проведут экстренное заседание парламента по ситуации в стране.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все