Протесты в Испании переросли в столкновения с полицией

Очередная антиправительственная демонстрация в Испании завершилась массовыми беспорядками. Сотни людей здесь продолжают выходить в знак протеста против ареста рэпера Пабло Аселя. Отмечается возросшая агрессивность протестующих. Стычки с полицией происходили сразу в нескольких городах. Манифестанты бросали в правоохранителей камни, бутылки и прочий мусор, пытались нападать. Стажи порядка не церемонились. В ход шла грубая сила: дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули.



В больницы поступили люди с ранениями разной степени тяжести. Всего за последние дни сообщалось о десятках пострадавших. Стало известно: женщина, которой накануне выстрелом повредили глаз, потеряла орган зрения. Задержано, к слову, как минимум 48 человек.



