Протесты в Казахстане: в Алматы погибли 13 и ранены более 350 правоохранителей, сожжены десятки правительственных зданий





ОДКБ направила миротворцев в Казахстан

И вот теперь впервые с момента создания ОДКБ организация масштабно применяет силы для обеспечения безопасности в стране. В Казахстан перебрасывается контингент из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. В организации ситуацию рассматривают как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.

Соответствующий запрос ранее сделал президент Токаев. В противостоянии с бунтовщиками он пообещал действовать максимально жестко.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

Ночью улицах Алматы развернулась антитеррористическая операция по зачистке от мародеров. В городе разграблены сейфы с оружием Комитета национальной безопасности. В руках агрессивных погромщиков - оружие и бронежилеты. Накануне распространилось видео, где оружие активистам подвозят прямо на улице. Ночью вооруженные автоматами экстремисты вели огонь в жилых районах, очевидцы сообщали о расстрелах машин.

Шокирующие кадры последствий мятежа- горящие витрины и автомобили, разбитые стекла, пустые полки в разграбленных магазинах. Бесчинствующая толпаграбила банки. Был временно захвачен и разграбленаэропорт Алматы - главной добычей мародеров стали банкоматы.





Реакция Запада на "мирные" протесты в Казахстане

Мирные протесты - именно такое название давали западные страны беспорядкам в стране. Методы узнаваемые: от попытки координации в телеграм-каналах до прикрытия радикальной толпы женщинами и детьми. Впрочем, свою причастность Штаты не признают.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

Сейчас число пострадавших перевалило за тысячи, в моргах - десятки тел, большая часть погибших с огнестрельными ранениями. Но и этого вооруженным формированиям оказалось мало. Бандиты окружили некоторые больницы Алматы. Они не пропускают пациентов и врачей. И уже сейчас ясно: Беларуси такого сценария удалось избежать, чего не скажешь о ряде стран, где цветная революция стерла нормально работающие предприятия и искалечила миллионы судеб.