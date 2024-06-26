Протесты в Кении: что известно к данному времени

По последним данным, в Найроби во время протестов погибли 23 человека. В городе загорелось здание городского совета, на улицах слышны взрывы и выстрелы.

Вот что известно о беспорядках в Кении к этому времени.

Причины протестов

Как сообщают местные СМИ, новая волна масштабных протестов началась в Кении на фоне решения правительства повысить в середине июня налоги на ряд товаров и услуг. В проект бюджета страны были внесены поправки, подразумевающие ввод налога на добавленную стоимость в размере 16 % при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. А еще поправки включали в себя установление налога на автотранспорт и акциза на растительное масло.

Протесты против введения дополнительных налогов начались в Кении 18 июня и распространились по всей стране. Митинги проходят в Найроби, а также таких крупных городах, как Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Момбаса, Килифи.

Протестующие заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни для кенийцев, которые и так с трудом сводят концы с концами. Также митингующие требуют отставки президента страны Уильяма Руто.

Реакция властей

Секретарь кабинета министров и глава МИД страны Мусалия Мудавади заявил, что непринятие закона грозит вотумом недоверия президенту и отставкой правительства. Проект бюджета должен быть согласован в парламенте до 30 июня. Однако некоторые законодатели выражают несогласие с таким проектом бюджета.

На фоне протестов в Кении объявлено чрезвычайное положение. Президент страны Уильям Руто распорядился направить военных на подавление беспорядков. Он высказался о готовности начадь диалог с протестующими, но только "на основе конституционного механизма".

Жертвы и разрушения

На фоне протестов парализовано движение транспорта, наблюдаются перебои в работе связи. Также временно прекратили работунекоторые предприятия, закрылись не неопределенный срок магазины.

25 июня сообщалось, что протестующие ворвались в здание парламента Кении, где проходило голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов. В центре Найроби раздавались выстрелы и взрывы, очевидцы сообщали, что из здания парламента валит дым. Также горело здание городского совета.

Как сообщали местные СМИ, полиции пришлось применить слезоточивый газ и стрелять резиновыми пулями. Однако также говорилось и о применении боевых патронов.

По сообщению информагентств, ссылающихся на Ассоциацию медиков Кении, в Найроби в ходе протестов погибли 13 человек и минимум 50 человек пострадали. Среди пострадавших и сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама и ее дочь, против которых полиция применила слезоточивый газ.

По данным Кенийского Красного Креста, есть пострадавшие и среди его сотрудников, которые подверглись атаке во время нападения на автомобили медиков.

Газета Nation сообщает, что протестующие ворвались в дом, принадлежащий одному из депутатов парламента республики, подожгли три припаркованных во дворе автомобиля и уничтожили находившееся в доме имущество.