3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Протесты в Хорватии, уличные бои в Чили - новые регионы планеты охватывают недовольства
Все новые и новые регионы планеты охватывают протесты против падения уровня жизни. Бурлит Европа - здесь уровень жизни за последние месяцы и без того существенно снизился, а энергокризис грозит жителям Старого Света массовым обнищанием. В столице Австрии вышли на улицы тысячи горожан. Они потребовали от правительства помощи и перехода к вменяемой экономической политике. Люди требуют немедленного запуска «Северного потока - 2», поскольку только это поможет спастись от дефицита ресурсов и добиться удешевления газа.
Беспорядки во Франции
Протестуют также граждане Германии, Франции, Италии - все они страдают от резкого роста стоимости жизни. Ожесточенные столкновения с полицией имели место накануне в Париже - здесь до позднего вечера строились баррикады и гремели взрывы. Полиция задержала несколько сотен протестующих.
Протесты в Хорватии
Особенно остро ощущается проблема обнищания на европейской периферии. В Хорватии дороговизна сопровождается ростом безработицы, а также буквальной нехваткой топлива - не достает бензина, газа и даже дров. На улицы Загреба вышли тысячи людей. В их случае речь идет не о жизни впроголодь, а о выживании в буквальном смысле этого слова.
Уличные бои в Чили
На улицах столицы Чили уже не первый день продолжаются настоящие бои. Студенты возводят баррикады и забрасывают камнями полицию, та отвечает гранатами со слезоточивым газом.
Причина студенческого восстания - целый комплекс проблем. Власти отказались утвердить демократическую конституцию, и страна продолжает жить по основному закону, принятому еще при генерале Пиночете. Кроме того, Чили столкнулась с резким снижением уровня жизни. Студенты страдают от обнищания более других. Да и на качестве образования это сказывается ощутимо.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов