Протесты в Хорватии, уличные бои в Чили - новые регионы планеты охватывают недовольства

Все новые и новые регионы планеты охватывают протесты против падения уровня жизни. Бурлит Европа - здесь уровень жизни за последние месяцы и без того существенно снизился, а энергокризис грозит жителям Старого Света массовым обнищанием. В столице Австрии вышли на улицы тысячи горожан. Они потребовали от правительства помощи и перехода к вменяемой экономической политике. Люди требуют немедленного запуска «Северного потока - 2», поскольку только это поможет спастись от дефицита ресурсов и добиться удешевления газа.

Беспорядки во Франции

Протестуют также граждане Германии, Франции, Италии - все они страдают от резкого роста стоимости жизни. Ожесточенные столкновения с полицией имели место накануне в Париже - здесь до позднего вечера строились баррикады и гремели взрывы. Полиция задержала несколько сотен протестующих.

Протесты в Хорватии

Особенно остро ощущается проблема обнищания на европейской периферии. В Хорватии дороговизна сопровождается ростом безработицы, а также буквальной нехваткой топлива - не достает бензина, газа и даже дров. На улицы Загреба вышли тысячи людей. В их случае речь идет не о жизни впроголодь, а о выживании в буквальном смысле этого слова.

Уличные бои в Чили

На улицах столицы Чили уже не первый день продолжаются настоящие бои. Студенты возводят баррикады и забрасывают камнями полицию, та отвечает гранатами со слезоточивым газом.

Причина студенческого восстания - целый комплекс проблем. Власти отказались утвердить демократическую конституцию, и страна продолжает жить по основному закону, принятому еще при генерале Пиночете. Кроме того, Чили столкнулась с резким снижением уровня жизни. Студенты страдают от обнищания более других. Да и на качестве образования это сказывается ощутимо.