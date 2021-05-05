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Протесты в Колумбии переросли в столкновения с полицией
Не менее 19 погибших и более 80 пропавших без вести. К таким последствиям привели масштабные протесты против налоговой реформы в Колумбии. Беспорядки охватили всю страну, к митингующим присоединяются радикалы, призывающие к мародерству и вандализму. Для усмирения толпы полиция применяет водометы и слезоточивый газ. Колумбийские города охраняют войска.
Протесты продолжились даже после того, как правительство согласилось внести изменения в планы налоговой реформы, а министр финансов подал в отставку. С призывом остановить насилие в стране обратились представители ООН, а также знаменитые выходцы из Колумбии: футболист Радамель Фалькао и певица Шакира. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что готов выслушать протестующих. Он объявил о создании площадки для переговоров с участниками митингов.
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