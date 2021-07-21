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Протесты в Колумбии переросли в столкновения с полицией

Колумбию вновь накрыли протесты против бедности и неравенства. По всей стране прошло более 200 акций. В Боготе мирный протест перерос в стычки с полицией. Пострадали несколько десятков человек, более 20 арестованы. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.

Причина протестов - новый налоговый план правительства, который призван помочь властям оплачивать социальные программы и расходы, связанные с пандемией.


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