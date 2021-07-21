Протесты в Колумбии переросли в столкновения с полицией

Колумбию вновь накрыли протесты против бедности и неравенства. По всей стране прошло более 200 акций. В Боготе мирный протест перерос в стычки с полицией. Пострадали несколько десятков человек, более 20 арестованы. Силовики применили слезоточивый газ и водометы.