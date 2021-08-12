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Протесты в Колумбии: тысячи людей вышли на улицы Боготы

В Колумбии продолжаются антиправительственные протесты. Тысячи людей вышли на улицы Боготы. Манифестации переросли в столкновения. Активисты возводили баррикады, бросали в правоохранителей файеры и камни. Полиция не церемонилась. В ход пошли водометы и слезоточивый газ.

Массовые акции протеста не прекращаются в стране с 28 апреля. Тогда правительство обнародовало планы по проведению налоговых реформ. Однако значительная часть населения выступила против нововведений.


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