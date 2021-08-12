Протесты в Колумбии: тысячи людей вышли на улицы Боготы

В Колумбии продолжаются антиправительственные протесты. Тысячи людей вышли на улицы Боготы. Манифестации переросли в столкновения. Активисты возводили баррикады, бросали в правоохранителей файеры и камни. Полиция не церемонилась. В ход пошли водометы и слезоточивый газ.