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Протесты в Ливане: карантин есть, а результата нет
Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - уже свыше 102 миллионов. И это несмотря на предпринимаемые отчаянные шаги по нераспространению болезни. Безрезультатность мер раздражает жителей многих стран. В Триполи несколько дней творится настоящий хаос. Недовольные локдауном выходят на улицы, вступая в стычки с солдатами армии, которых разместили в городе для охраны порядка. Силовики не церемонятся, применяя резиновые пули. Задержаны десятки человек. В результате столкновений еще сотни пострадали. Неудивительно: в толпу пронесли дымовые шашки и даже огнестрельное оружие.
Протесты против карантина в Перу
На другом континенте - в Перу - люди не хотят уходить на карантин. Власти объявили жесткий двухнедельный локдаун. На улицы Лимы сразу вышли сотни недовольных. Экономическое положение в стране и так непростое, карантин поставит под удар тысячи семей.
Андреа Медина, участница акций протеста:
"Мы выступаем против карантина. Власти объявили 15 дней локдауна! Это 15 дней без работы, 15 дней без дохода, 15 дней без единой монеты в кармане! Мы не хотим этого!"
Погромы в Нидерландах
Нидерланды тем временем приходят в себя после нескольких ночей антикарантинных погромов. Улицы выглядят, как после нашествия урагана. Полиция задержала более полусотни человек за подстрекательство к беспорядкам в интернете.
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