Протесты в Ливане: карантин есть, а результата нет

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - уже свыше 102 миллионов. И это несмотря на предпринимаемые отчаянные шаги по нераспространению болезни. Безрезультатность мер раздражает жителей многих стран. В Триполи несколько дней творится настоящий хаос. Недовольные локдауном выходят на улицы, вступая в стычки с солдатами армии, которых разместили в городе для охраны порядка. Силовики не церемонятся, применяя резиновые пули. Задержаны десятки человек. В результате столкновений еще сотни пострадали. Неудивительно: в толпу пронесли дымовые шашки и даже огнестрельное оружие.





Протесты против карантина в Перу

На другом континенте - в Перу - люди не хотят уходить на карантин. Власти объявили жесткий двухнедельный локдаун. На улицы Лимы сразу вышли сотни недовольных. Экономическое положение в стране и так непростое, карантин поставит под удар тысячи семей.

Андреа Медина, участница акций протеста:

"Мы выступаем против карантина. Власти объявили 15 дней локдауна! Это 15 дней без работы, 15 дней без дохода, 15 дней без единой монеты в кармане! Мы не хотим этого!"



Погромы в Нидерландах