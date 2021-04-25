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Протесты в Лондоне переросли в столкновения с полицией

Тысячи людей вышли на улицы Лондона с требованием отменить все коронавирусные ограничения. Марш за свободу передвижения вылился в столкновения с полицией. В ходе стычек восемь полицейских получили травмы. Стражи порядка отвечали дубинками.

За различные нарушения, в том числе нападения на полицейских, было задержано 5 человек.

Смягчение COVID-ограничений в Великобритании

Послабления в карантинных мерах в королевстве уже начались - работают школы, магазины и летние террасы, а с 17 мая полностью возобновят свою работу пабы, рестораны и кинотеатры. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия.

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