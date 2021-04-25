Протесты в Лондоне переросли в столкновения с полицией

Тысячи людей вышли на улицы Лондона с требованием отменить все коронавирусные ограничения. Марш за свободу передвижения вылился в столкновения с полицией. В ходе стычек восемь полицейских получили травмы. Стражи порядка отвечали дубинками.



За различные нарушения, в том числе нападения на полицейских, было задержано 5 человек.

