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Протесты в Лондоне переросли в столкновения с полицией
Тысячи людей вышли на улицы Лондона с требованием отменить все коронавирусные ограничения. Марш за свободу передвижения вылился в столкновения с полицией. В ходе стычек восемь полицейских получили травмы. Стражи порядка отвечали дубинками.
За различные нарушения, в том числе нападения на полицейских, было задержано 5 человек.
Смягчение COVID-ограничений в Великобритании
Послабления в карантинных мерах в королевстве уже начались - работают школы, магазины и летние террасы, а с 17 мая полностью возобновят свою работу пабы, рестораны и кинотеатры. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия.
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