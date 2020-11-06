Протесты в Любляне закончились столкновениями с полицией

В Словении протесты против жестких эпидемических мер. В Любляне митингующие вышли на улицы с требованиями отставки правительства. Особо агрессивные начали зажигать сигнальные факелы и бросать в правоохранителей тротуарную плитку. Полиция отреагировала мгновенно: применяли водометы и физическую силу. ОМОН брутально оттеснил манифестантов с главной площади. Сообщается о 10 пострадавших. Есть задержанные.