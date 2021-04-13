3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Протесты в Миннесоте переросли в мародерство
Мирные протестующие скандировали лозунги у зданий полицейских участков, остальные же в качестве протеста использовали силу: в магазине по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами. Пострадал и находящийся поблизости салон сотовой связи. Для разгона нарушителей силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.
Смертельная оплошность привела к массовым беспорядкам
Сотни демонстрантов вновь вышли на протесты, требуя справедливого расследования убийства полицейскими афроамериканца Данте Райта. Сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила нарушителя дорожного движения, на которого к тому же был выписан и ордер на арест. Смертельная невнимательность привела к массовым беспорядкам. Из-за акций протеста комендантский час теперь введен не только в Миннеаполисе, но и в Бруклин-Сентер. Сейчас эти города патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами для разгона толпы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе