Протесты в Мьянме

Не утихают протесты и в Мьянме! Несмотря на запугивание со стороны сил безопасности и местных банд, на улицы вновь вышли тысячи демонстрантов. Буддийские монахи призывают Вооруженные силы США вмешаться в конфликт.

Массовые беспорядки перерастают в гражданскую войну, сторонники хунты нападаютс железными прутьями и ножами на участников акций против военного переворота.Полиция Мьянмы круглосуточно разгоняет протестующих, применяя силу ислезоточивый газ. В некоторых случаях в ход идут боевые патроны.