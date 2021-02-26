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Протесты в Мьянме
Не утихают протесты и в Мьянме! Несмотря на запугивание со стороны сил безопасности и местных банд, на улицы вновь вышли тысячи демонстрантов. Буддийские монахи призывают Вооруженные силы США вмешаться в конфликт.
Массовые беспорядки перерастают в гражданскую войну, сторонники хунты нападаютс железными прутьями и ножами на участников акций против военного переворота.Полиция Мьянмы круглосуточно разгоняет протестующих, применяя силу ислезоточивый газ. В некоторых случаях в ход идут боевые патроны.
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