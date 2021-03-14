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Протесты в Мьянме: полиция применила боевые патроны

В Мьянме сотни тысяч протестующих продолжают бороться с военным переворотом. Местных жителей уже не пугают угрозы со стороны вооруженных сил и сторонников хунты. Сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули и боевые патроны.

За последние сутки в результате смертоносного разгона митингов скончались 3 человека. Еще 20 получили серьезные ранения. Всего с начала военного переворота в стране от рук представителей вооруженных сил погибли более 70 протестующих.

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