Протесты в Мьянме - полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ

Не утихают протесты в Мьянме . Полиция вновь применила резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие пытались скрыться за касками и щитами, однако офицеры полиции все равно разгоняли толпы в разных частях Янгона.

В качестве щитов демонстранты используют любые подручные средства. Всего во время акций протестов в Мьянме погибло по меньшей мере 18 человек. Ранено более 3 десятков. В стране также проходит забастовка работников медучреждений, железной дороги и банков.