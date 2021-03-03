ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Протесты в Мьянме - полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ

Не утихают протесты в Мьянме. Полиция вновь применила резиновые пули и слезоточивый газ. Протестующие пытались скрыться за касками и щитами, однако офицеры полиции все равно разгоняли толпы в разных частях Янгона.

В качестве щитов демонстранты используют любые подручные средства. Всего во время акций протестов в Мьянме погибло по меньшей мере 18 человек. Ранено более 3 десятков. В стране также проходит забастовка работников медучреждений, железной дороги и банков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все