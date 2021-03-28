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Протесты в Мьянме - за сутки погибли более 100 человек
. За прошедшие сутки от рук сотрудников правоохранительных органов погибли 114 человек, среди них - дети. ООН уже назвала 27 марта самым кровавым днем с момента военного переворота в государстве.
Оборонные ведомства 12 стран подписали совместное заявление, где осудили действия сил безопасности в Мьянме. Среди них - Германия, Италия, Греция, США и другие. Силовиков призвали прекратить насилие и работать над восстановлением уважения и доверия со стороны народа.
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