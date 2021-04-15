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Протесты в Пакистане - есть жертвы
Массовые протесты вспыхули в Пакистане. Выходить на улицы стало небезопасно. Тысячи человек блокируют дороги и железнодорожные пути, нанося ущерб бизнесу. Демонстранты забрасывают силовиков камнями, открывают по полицейским огонь. Для разгона беспорядков правоохранители применяют водометы. По сообщениям местных СМИ, в результате столкновений скончались 6 человек, более 200 ранены.
Жестокие протесты спровоцировал арест Саада Ризви - это лидер ультраправого исламистского движения. Он призывал выйти на митинг из-за того, что власти Пакистана откладывают решение о высылке посла Франции. Напомним, в ноябре 2020 года движение уже организовывало акции протеста из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда в газете "Шарли Эбдо". Прекратить беспорядки властям удалось после подписания договоренности о бойкоте французских продуктов. Сейчас требуют уже полностью разорвать отношения с Францией.
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