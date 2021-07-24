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Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ
Тысячи противников COVID-ограничений снова оккупировали несколько площадей Парижа. Французы протестуют против введения обязательных санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов, театров и музеев. У многих демонстрантов плакаты с надписями "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!". Манифестанты призывают сенат отклонить законопроект о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Он предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. С утра в городе были усилены меры безопасности, страсти накалялись с каждым часом и вылились в жесткие потасовки с полицией.
Марши возмущенных во Франции
Демонстрации охватили также Тулузу, Марсель, Нант, Страсбург, Лион. Марши становятся здесь традицией. Неделю назад на протестах французские власти насчитали около 114 тысяч человек.
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