Протесты в Перу переросли в столкновения с полицией

Антиправительственная акция в Перу обернулась беспорядками. Сотни людей вышли на улицы Лимы потребовать отставки президента Кастильо - политика оппозиция обвиняет в коррупции. Демонстранты двинулись ко Дворцу правительства. Улицы вокруг здания были перекрыты правоохранителями и выставлены заграждения. Когда протестующие попытались прорваться к правительственному зданию, полиция встретила их слезоточивым газом.