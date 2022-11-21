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Протесты в Перу переросли в столкновения с полицией

Антиправительственная акция в Перу обернулась беспорядками. Сотни людей вышли на улицы Лимы потребовать отставки президента Кастильо - политика оппозиция обвиняет в коррупции. Демонстранты двинулись ко Дворцу правительства. Улицы вокруг здания были перекрыты правоохранителями и выставлены заграждения. Когда протестующие попытались прорваться к правительственному зданию, полиция встретила их слезоточивым газом.

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