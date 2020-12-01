Протесты в Польше

Кадры из демократичной Польши, которая так упорно раздавала советы о соблюдении прав человека. Во время акции протеста польская полиция вторглась на территорию Варшавского политехнического университета. И применила газ и резиновые дубинки к демонстрантам, которые укрылись в здании от правоохранителей. Отмечу, никаких санкций и осуждений в отношении нашей соседки - со стороны официального Брюсселя - не последовало. В самом ВУЗе отметили, что таких актов нарушений автономии заведения не наблюдали уже много десятилетий.