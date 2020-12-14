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Протесты в Польше завершились столкновениями

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. Не обошлось и без задержаний.

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