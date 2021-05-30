Протесты в США: беспорядки, столкновения с полицией и жесткие задержания

Очередные акции протеста в США. Сотни местных жителей вновь вышли отстаивать права афроамериканцев. В Оклахома-Сити сторонники движения Black Lives Matter прошли по улицам с настоящим оружием, скандируя лозунг "Власть черным!". В Вашингтоне же беспорядки практически сразу начали подавлять сотрудники правоохранительных органов. Не обошлось без жестких задержаний.