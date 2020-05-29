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Протесты в США набирают силу - есть жертвы
Более 500 бойцов Нацгвардии США направлены в охваченный беспорядками Миннеаполис. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Уже третьи сутки здесь не утихают протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца. Мужчина задохнулся, когда при задержании один из правоохранителей удерживал его, надавив коленом на шею. Тысячи людей вышли на улицы выразить свое возмущение. Протестующие жгли автомобили, разграбили некоторые магазины. Спецназ применял углекислый газ. Была перестрелка. Погиб по меньшей мере один человек.Сейчас волна протестов набирает силу. Демонстрации прокатились по штатам Миннесота, Огайо, Колорадо. Критикуют действия полисменов и в Нью-Йорке.
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