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Протесты в Вашингтоне переросли в столкновение с полицией
В США не утихает волна борьбы с памятниками на фоне массовых протестов против расизма. В Вашингтоне митингующие попытались снести статую седьмого президента страны Эндрю Джексона. Вандалы обвязали ее веревками и нацарапали надпись "убийца". Для спасения монумента от толпы полиция использовала дубинки и перцовые баллончики. А в городе Ричмонд, штате Вирджиния, демонстрантов разгоняли слезоточивым газом. Около 100 протестующих создали лагерь возле здания муниципалитета и требовали полицейских реформ.
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