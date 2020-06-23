Протесты в Вашингтоне переросли в столкновение с полицией

В США не утихает волна борьбы с памятниками на фоне массовых протестов против расизма. В Вашингтоне митингующие попытались снести статую седьмого президента страны Эндрю Джексона. Вандалы обвязали ее веревками и нацарапали надпись "убийца". Для спасения монумента от толпы полиция использовала дубинки и перцовые баллончики. А в городе Ричмонд, штате Вирджиния, демонстрантов разгоняли слезоточивым газом. Около 100 протестующих создали лагерь возле здания муниципалитета и требовали полицейских реформ.



