Протесты в защиту прав женщин прошли в мире

Волна демонстраций, посвященных Дню борьбы против насилия женщин, прокатилась по миру. Самыми массовыми стали протесты в Турции. Сотни человек вышли на улицы Анкары и Стамбула. Однако полиция дискутировать о правах не собиралась. Митинг разогнали слезоточивым газом. Как минимум один демонстрант был ранен.