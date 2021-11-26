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Протесты в защиту прав женщин прошли в мире

Волна демонстраций, посвященных Дню борьбы против насилия женщин, прокатилась по миру. Самыми массовыми стали протесты в Турции. Сотни человек вышли на улицы Анкары и Стамбула. Однако полиция дискутировать о правах не собиралась. Митинг разогнали слезоточивым газом. Как минимум один демонстрант был ранен.

В Мадриде выступили против сексизма и гендерных стереотипов

Похожий протест прошел и в Мадриде. На улицы испанской столицы вышли тысячи человек. Правда, митинг прошел спокойнее. Люди выступили не только против насилия, но и против сексизма и гендерных стереотипов.

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