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Французские фермеры против последствий антироссийских санкций
Последствия антироссийских санкций сильно ударили по своим отправителям. Цены на топливо в Европе продолжают расти. В некоторых странах стоимость бензина уже превысила 3 евро за литр. На этом фоне закономерно вспыхивает массовое недовольство. Так, по Франции вновь прокатилась волна протестов фермеров. В знак несогласия с действиями правительства они выгружают тонны мусора на главные улицы городов.
В Лорьяне отгоняют протестующих от нефтебазы
Есть кадры, на которых жандармы в Лорьяне отгоняют протестующих от нефтебазы. Люди пытались взять объект штурмом из-за нехватки бензина на заправочных станциях провинции Бретань. А кое-где во Франции стражи порядка уже вынуждены возводить защитные баррикады вокруг складов горюче-смазочных материалов.
С экономическими трудностями сталкивается Италия. В стране около 184 тысяч фирм могут обанкротиться из-за роста цен на энергоносители. А в компаниях занято практически полтора миллиона человек. В связи с кризисом всем грозит массовое увольнение.
Протесты в Албании
Протесты докатились и до Албании. Митингующие массово протестуют против роста цен на топливо и предметы первой необходимости. Только за прошлую неделю стоимость бензина в стране возросла на 50 процентов.
Пустые полки в США
На другом конце океана тоже не все гладко. Пустые полки магазинов становятся для населения обыденным явлением. Подобные кадры появляются в соцсетях все чаще.
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