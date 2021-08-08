Протесты во Франции: ранены 7 человек

Около 150 демонстраций прошло в Париже, Лионе, Марселе и других городах страны.

Французы выражают свое недовольство новым законом об ужесточении санитарно-медицинских мер уже четвертые выходные подряд. Без стычек с полицией не обходится. Для разгона беспорядков правоохранители применяют слезоточивый газ и дубинки. В ходе жестоких столкновений ранены 7 человек, 35 манифестантов задержаны.