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Протесты во Франции: ранены 7 человек

Во Франции продолжаются протестные уикенды. Более 200 тысяч человек вышли против санитарных пропусков.

Около 150 демонстраций прошло в Париже, Лионе, Марселе и других городах страны.
Французы выражают свое недовольство новым законом об ужесточении санитарно-медицинских мер уже четвертые выходные подряд. Без стычек с полицией не обходится. Для разгона беспорядков правоохранители применяют слезоточивый газ и дубинки. В ходе жестоких столкновений ранены 7 человек, 35 манифестантов задержаны.

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