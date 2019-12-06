ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Протесты во Франции снова завершились массовыми беспорядками

По всей стране свыше миллиона человек вышли на улицы против пенсионной реформы. Большая часть манифестантов вела себя мирно. Однако были и те, кто решил провоцировать полицию: поджигали мусорные баки, крушили витрины и остановки. Правоохранительные органы французской столицы сообщили о десятках задержанных. В Тулузе пострадали 5 человек. Эта забастовка во Франции стала самой крупной c 1995 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все