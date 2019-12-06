Протесты во Франции снова завершились массовыми беспорядками

По всей стране свыше миллиона человек вышли на улицы против пенсионной реформы. Большая часть манифестантов вела себя мирно. Однако были и те, кто решил провоцировать полицию: поджигали мусорные баки, крушили витрины и остановки. Правоохранительные органы французской столицы сообщили о десятках задержанных. В Тулузе пострадали 5 человек. Эта забастовка во Франции стала самой крупной c 1995 года.



