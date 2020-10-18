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Протесты "желтых жилетов": полиция применила слезоточивый газ

Сообщается как минимум о восьми задержанных. Их действиям будет дана правоваяоценка.

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