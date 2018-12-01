Протесты "желтых жилетов" продолжаются. Задержаны более 120 человек

Задержаны более 120 участников манифестации. Ранены более 20, среди них 6 полицейских. Первые столкновения начались рано утром. Сторонники движения "Желтые жилеты" попытались пройти через оцепление полицейских около Триумфальной арки. Демонстранты бросались краской, крушили баррикады. Многие при себе имели молотки. Французы выходят на улицы с середины ноября, выступая против так называемого эконалога на топливо (его собираются ввести во всем ЕС). За это время два человека погибли и несколько сотен получили травмы. Протесты "желтых жилетов" уже перекинулись в Бельгию. И также сопровождаются беспорядками.