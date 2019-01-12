Протесты "желтых жилетов" вновь охватили Париж

Трагический инцидент французские власти не связывают с протестами "желтых жилетов", которые вновь охватили Париж. Массовая демонстрация стартовала у здания Министерства экономики и финансов. Еще до начала шествия полиция арестовала более 20 человек. По всей стране мобилизованы около 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов. По поступающей информации, в Париже уже применили дымовые шашки и водометы.

Рассказывает Елизавета Казакова. Очередная "черная суббота". Какая по счету? Уже девятая и вторая с начала года. В ожидании еще одной нескучной ночи на улицы французской столицы вывели 14 бронетранспортеров. Установлен особый контроль на вокзалах и дорогах города. И не только Париж - крупные акции протеста охватили Бордо, Марсель, Тулузу, Лион, Страсбург. В общей сложности насчитали до 50 тысяч участников протестов.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов и снижения уровня жизни. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти с обвинениями в неэффективном управлении. Власти обещали больше денег и меньше налогов, но этого уже мало. Опасно, что движение с каждым разом становится все более радикальным.

С начала выступлений обвинительные приговоры вынесены уже в отношении около тысячи участников митингов. Вот и сегодня на улицах французских городов вспышки провокаций в адрес полиции. Гремят петарды, звенят витрины.

Палитра французских недовольных все разнообразнее. К движению "желтых" присоединились сторонники реформы системы образования (не менее 60 тысяч), СМИ их прозвали "красными ручками". Среди требований - пресловутые повышение зарплат, улучшение графика работы. С 15 января в стране стартуют национальные дебаты - каждый сможет выступить с предложениями по проблемам налогов, работы госорганов, демократии и миграции. Эммануэль Макрон даже пожертвовал участием в престижном Давосском форуме.



Национальное единство дало глубокую трещину, помогут ли национальные дебаты? Каждому понятно: будут новые массовые выступления, будут очередные провокации, стычки, погромы и, наконец, убытки. А задумывались ли организаторы тех же мирных акций о том, во сколько обходится национальной казне такая мощная мобилизация полиции и силовиков по всей стране?

