Против экономии на образовании: в Вене протестуют студенты и преподаватели

Протестные настроения наблюдаются в столице Австрии. Около 40 тыс. студентов и преподавателей вышли на улицы, чтобы высказаться против недостаточного финансирования вузов.

Ранее власти объявили, что выделят 16 млрд евро на финансирование 23 госуниверситетов страны в период с 2028 по 2030 годы. Ректоры вузов в свою очередь требуют не менее 18 млрд евро, чтобы компенсировать инфляцию и рост расходов.

"Проблема в том, что университеты уже несколько десятилетий перестали быть демократическим пространством. Большинство сотрудников - 80 % - страдают от нестабильной занятости. В то же время они выполняют большую часть работы: преподавание, административная работа, работа в комитетах, курирование диссертаций. При этом условия труда ухудшились. Одновременно они повышают плату за обучение для студентов. Мы должны с этим бороться", - отметила ассистент преподавателя Сабина Вайс.

Против системного кризиса в сфере образования выступают и ряд других стран ЕС. Студенты и преподаватели Франции, Бельгии, Испании, Италии, Греции против сокращения бюджетных расходов на школы и университеты в рамках государственных мер экономии. Аналогичные акции запланированы в Германии на конец октября.