"СТОП-НАТО" - тысячи демонстрантов вышли на улицы Парижа. Французы в очередной раз призвали правительство к выходу из Североатлантического альянса. Местные жители убеждены: виновник всех экономических бед страны именно НАТО.

Устали расплачиваться за украинский кризис и жители США. Так, 47% американцев считают, что Штатам следует призывать Украину к мирным договоренностям с Россией как можно скорее, "чтобы затраты американцев не были такими огромными, даже если это будет означать для Украины утрату части территорий". Об этом свидетельствуют данные опроса Чикагского совета по международным делам. При этом 29% респондентов и вовсе считают, что США должны постепенно прекратить поддержку Киева.