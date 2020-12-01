ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Против карантина протесты предпринимателей в Украине

В Киеве под зданием Верховной рады Украины сегодня собралась очередная акция протеста предпринимателей. Демонстранты в первую очередь выступают против карантинных ограничений для бизнеса. Среди требований протестующих - принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса. Люди перекрыли улицу перед парламентом и входы в здание. Полицию и нацгвардию перевели в усиленный режим службы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все