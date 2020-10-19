Неспокойно накануне было в Братиславе. Против ковидных ограничений в столице Словакии вышли сотни человек. Большая часть из них - агрессивно настроенные футбольные и хоккейные фанаты. Демонстранты собрались перед зданием правительства, бросали камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Во время разгона также участвовали бойцы спецназа. Задержаны несколько протестующих.