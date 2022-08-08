Против любых видов ортопоксвирусов - "Вектор" подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы

ГНЦ "Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

"Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14",- говорится в сообщении.

Перспективный российский препарат НИОХ-14 после внедрения в медицинскую практику будет эффективен против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится и вирус оспы обезьян, сообщал ранее главный научный сотрудник отдела геномных исследований ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов.



Препарат НИОХ-14 успешно прошел все стадии доклинических испытаний и первую фазу клинических испытаний на добровольцах

По принципу действия НИОХ-14 – ингибитор. Эти вещества блокируют формирование оболочки вируса из компонентов клетки хозяина, "запирают" специальный белок, связываясь с ним и нарушая функционирование всей структуры вируса. Преимуществом лекарства является низкая токсичность и низкая эффективная доза. Ранее в США был создан противооспенный препарат ST-246, однако ВОЗ приняла решение о необходимости иметь по крайней мере еще одно химическое соединение, эффективное против оспы.