Против налоговой реформы: столкновения на митинге в Венеции

Жесткие столкновения демонстрантов с полицейскими в Венеции. Сотни активистов бросали в полицию рекламные щиты, бутылки и палки. Правоохранители отвечали грубой силой и дубинками. Не обошлось без задержаний.

Митинги в Италии проходят на фоне встречи министров финансов стран G20. Демонстранты выступают против новой налоговой реформы. Изменения подразумевают введение обязательного платежа на доходы крупных международных корпораций в размере не менее 15 %. Ввести новый закон планируют до конца 2023 года. Такая вот своеобразная поддержка в и без того трудный для экономики период пандемии.