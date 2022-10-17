Против обнищания и роста цен протестуют в Париже и Брюсселе

Улицы Парижа накануне погрузились в хаос. Здесь били витрины, громили банкоматы и магазины. Около 30 тысяч человек приняли участие в акции протеста против обнищания и роста цен. Несколько сотен активистов вступили в ожесточенные схватки с полицией. Блюстители порядка применяли слезоточивый газ и дубинки.

Власти готовятся к по-настоящему горячей второй половине осени. Энергокризис, дефицит топлива, рекордная инфляция - все эти проблемы нанесли сокрушительный удар по популярности президента, а граждан буквально вытолкнули на улицы.

Акция протеста в Брюсселе