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Против обнищания и роста цен протестуют в Париже и Брюсселе
Улицы Парижа накануне погрузились в хаос. Здесь били витрины, громили банкоматы и магазины. Около 30 тысяч человек приняли участие в акции протеста против обнищания и роста цен. Несколько сотен активистов вступили в ожесточенные схватки с полицией. Блюстители порядка применяли слезоточивый газ и дубинки.
Власти готовятся к по-настоящему горячей второй половине осени. Энергокризис, дефицит топлива, рекордная инфляция - все эти проблемы нанесли сокрушительный удар по популярности президента, а граждан буквально вытолкнули на улицы.
Акция протеста в Брюсселе
Манифестация против высокой инфляции и роста цен на энергию состоялась и в Брюсселе. По данным полиции, на демонстрацию вышло от 2 до 4 тысяч человек. Требования к властям все те же: остановить падение уровня жизни и рост цен.
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