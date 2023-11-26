Против поставок оружия Украине вновь выступают в Германии

20-тысячную акцию в Берлине провело недавно созданное политическое движение "Альянс Сары Вагенкнехт". Она представительница левого крыла германской политики и является сегодня самым популярным общественным деятелем страны. Ее альянсу даже прочат уверенную победу на парламентских выборах 2025-го и возможность создать однопартийное правительство. Очевидно, значительная часть немцев разделяет требования, которые прозвучали в Берлине. Среди них немедленное заключение мира в Украине, отказ от милитаризации немецкой экономики и ограничение участия ФРГ в деятельности НАТО.