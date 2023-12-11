Против роста антисемитизма и в поддержку палестинцев - европейцы продолжают выходить на митинги

Европейцы продолжают выходить на митинги, требуя восстановить стабильность на Ближнем Востоке. Причем выступают не только за мир в секторе Газа, но и за спокойствие на собственных улицах.

В Брюсселе тысячи человек присоединились к маршу против проявлений антисемитизма в Европе. Он прошел под усиленной охраной полиции. В Мадриде демонстранты вышли в поддержку палестинцев. Митинг приурочен к 75-летию Всеобщей декларации прав человека. А в Берлине сразу две акции - против роста антисемитизма и поставок оружия Израилю. Пропалестинская демонстрация прошла и в Стамбуле.