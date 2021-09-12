Волна массовых протестов прокатилась по всей Европе. Противники COVID-паспортов вышли на улицы Франции, Австрии, Греции и Бельгии. Поле боя напоминают кадры из Греции. В территорию беспорядков и насилия превратился город Салоники. Слезоточивый газ, взрывы и водометы. Накануне приезда премьер-министра страны тысячи местных жителей вышли на улицы выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации. Люди недовольны тем, что медиков, отказавшихся привиться, отстранили от работы. Сотрудники других сфер, которые не желают делать укол, вынуждены проходить тесты на коронавирус дважды в неделю. Добраться до места выступления политика демонстрантам не позволили правоохранители. Уговаривать людей разойтись никто не стал, в ход пошли водяные пушки и заряды со слезоточивым газом.



Во Франции около 120 тысяч человек вышли на улицы против обязательной вакцинации и введения санитарных пропусков.Без них теперь не пускают в общественные места и транспорт. Самая крупная манифестация прошла в Париже и обернулась беспорядками. Дубинки, слезоточивый газ, десятки задержанных и драки между собой.