ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Противники карантина и водители такси заблокировали центр столицы Болгарии

Неспокойно сегодня и в Софии. Противники карантина и водители такси заблокировали центр столицы Болгарии. Протестующие против закрытия школ и представители мелкого бизнеса попытались пробить кордон охраны перед зданием правительства. Тем временем болгарские перевозчики припарковали автобусы и авто на центральных улицах города. Они требуют, чтобы парламент изменил Уголовный кодекс и криминализировал незаконные перевозки.

Акции протеста переросли в столкновения с полицией

Водители такси недовольны также изменениями в правилах регистрации и грозят прекратить оплачивать лицензионные тарифы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все