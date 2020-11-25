Неспокойно сегодня и в Софии. Противники карантина и водители такси заблокировали центр столицы Болгарии. Протестующие против закрытия школ и представители мелкого бизнеса попытались пробить кордон охраны перед зданием правительства. Тем временем болгарские перевозчики припарковали автобусы и авто на центральных улицах города. Они требуют, чтобы парламент изменил Уголовный кодекс и криминализировал незаконные перевозки.