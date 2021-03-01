Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана

Очередной день протестов в Армении. Противники премьера Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана. По словам протестующих, они располагали сведениями о том, что в учреждении якобы шла работа по привлечению людей на митинг Пашиняна (он намечен на сегодняшний вечер). Оппозиционеры прошли по коридорам, скандируя "Армения без Никола" и через несколько минут покинули здание.



Кризис власти в Армении длится уже несколько дней. Сегодня премьер Пашинян созвал заседание Совбеза страны. Было принято обращение к президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой удовлетворить предложение премьера и уволить начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна. Последний не явился на заседание Совбеза, хотя и был проинформирован о его проведении.



